Cheguei agora no jornal e dei uma geral nos comentários de ontem. Bingo, Bruno! Eu disse nos Filmes na TV que Magnolia tem a melhor atuação do Tom Cruise, mas realmente, na hora, pensei em Jerry Maguire e De Olhos bem Fechados e esqueci – que ato falho! – Colateral, do meu querido Michael Mann. E sabem que gosto muito do Tom em A Firma? Acho um thriller muito legal e sempre me divirto com a sacada dele, quando recorre ao irmão (David Strathairn) e a Holly Hunter para enganar Gene Hackman. Vi o filme várias vezes na TV paga e fico sempre de coração na mão quando vai entrar aquele fax decisivo. Quanto ao Tabelião, comentando sobre o parentesco do David Yates com Peter Yates, confesso que fiquei confuso. Primogênito do pai de Peter? Irmão mais velho? Um cara que nasceu em 1963, quando o outro praticamente começava a dirigir? Tem coisa errada aí. Ou então, Tabelião – em bom gauchês -, tu tá me gozando!

