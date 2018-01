Valeu, Bruno! Na verdade, não sei se sou tão tolkenmaníaco assim. Cheguei ao Tolkien por meio de um amigo, que queria ler o livro e eu lhe dei de presente de Natal ou aniversário, nem me lembro. Comprei um exemplar para mim, comecei a ler, mas não me motivei muito. Foi o primeiro filme da série ‘O Senhor dos Anéis’ – ‘A Fraternidade do Anel’ – que me apanhou. Li o restante da saga, vi os filmes (e amei, como vocês sabem). Há tempos que vinha essa história do ‘Bobit’. Quem ia dirigir? Muitos nomes foram sondados e o do Peter Jackson sempre vinha, embora ele já tivesse anunciado que seria somente produtor. Guillermo Del Toro, é? Eu, que gosto muito de ‘Labirinto do Fauno’ (quem não?), coloco fé. Aliás, revi partes, outro dia, de ‘A Espinha do Diabo’ na TV paga e o clima no internato é o mesmo do quartel do ‘Labirinto’. Bom, muito bom. Vai lá, Del Toro..

