TOQUIO – Eh muito estranho estar do outro lado do mundo, 12 horas aa frente do Brasil. Sinto-me lost in translation. Ainda a pouco, saoh cinco da tarde, liguei para o jornal e pedi para falar com o Caderno 2. A telefonista, alarmada, me fez ver que naoh haveria ninguem. Natural – saoh cinco da manhah em Saoh Paulo! Tive um dia movimentado. Comecou com o encontro com Tobey Magfuire no elevador. Tobey or not Tobey, como diria Shakespeare. Ele foi contratado para fazer tres filmes como Homem-Aranha. Se houver um quarto, e Sam Raimi estiver nele, Tobey topa fazer, mas ele naoh apenas acha que o terceiro Homem-Aranha fecha um ciclo, como encerra a historia toda. Gostaria de parar por aqui. Explorar novos mundos, fazer novos papeis. A entrevista com Kirsten Dunst foi otima. Ela eh muito mais bonita do que parece na tela. E eh simpatica. Foi ontem a Kioto, visitar o grande Buda e bateu palmas diante da estatua gigantesca, como eu proprio fiz hah 12 anos, ao visitar o Japaoh pela primeira vez. Afinal, eh a tradicaoh. Kirsten estah feliz com a vida e a carreira. Adorou fazer Marie Antoinette com Sofia Coppola, independentemente do que pensam os criticos. Acha que a colaboracaoh com Sam Raimi, cada vez mais baseada na confianca mutua, ficou mais livre. Ela ainda naoh havia visto Homem-Aranha 3, mas o clima mais sombrio, desenhado desde o roteiro, eh coisa que lhe agrada bastante. Estah chovendo hoje em Toquio. A cidade estah envolta numa bruma. Em alguns momentos, o fundo fica borrado e quase nada se veh da janela do quarto, no 49.o andar do hotel. Estou indo para o complexo de salas da Toho,onde haverah, daqui a pouco,a preh-estreia mundial de Homem-Aranha 3. Serah precedida pelo tapete vermelho e por um show com stunts. O negocio eh voltar a ser crianca, mesmo que a serie naoh me pareca, leia paressa, infantil. Sam Raimi fez um blockbuster para os adultos, tambem.

