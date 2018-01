Debatendo…

RIO – Estou indo para o pavilhão do festival, onde daqui a pouco faço a mediação no debate sobre ‘Sonhos Roubados’. O novo filme de Sandra Werneck trata como ficção temas e personagens – garotas grávidas – que já estavam no filme anterior dela, o documentário ‘Meninas’. O filme tem coisas legais, um olhar, uma maneira de observar, mas não me pegou. É um pouco o ‘Antônia’ do Rio – a favela em vez da periferia de São Paulo – e o outro filme, por simpático que seja, também não é o melhor de Tata Amaral. Mas sugiro que acompanhem o debate pela internet – basta procurar, no site do Festival do Rio, o link ‘festival ao vivo’. Pelo que entendi, os internautas podem participar, fazendo perguntas. Acrescento, para fechar o post, que minha manhã foi corrida, porque tinha um monte de matérias para redigir. Filmes na TV, o gostei/não gostei sobre ‘Quanto Dura o Amor?’, de Roberto Moreira – eu não gostei -, ‘Salve Geral’ (com entrevista e tudo), o dia a dia do festival, incluindo uma coisa que me interessava dizer e à qual volto amanhã, aqui, misturando ‘Bastardos Inglórios’ e ‘Vincere’, Quentin Tarantino e Marco Bellocchio. Depois do debate, engreno o documentário sobre ‘Reidy’, o arquiteto, com a última chance de ver dois filmes – ‘Jericó’, pelo qual estou muito curioso, e ‘Os Inquilinos’. Perdi o filme de Sérgio Bianchi indo a São Paulo, na terça. Tenho um DVD, que me deu o diretor, mas acho sacanagem. Vou lá no fim do mundo, mas é importante ver ‘Os Incomodados Que Se Mudem’ (subtítulo) com o público.

