Os melhores de 1964

Postei a lista de melhores de 1963 de Raymond Benson, na revista ‘Cinema Retro’, e o Genoviz comentou que ‘Jasão e o Velo de Ouro’ – ‘Jason and the Argonauts’, com aqueles efeitos do Ray Harryhausen -, foi um dos filmes da sua infância. Da minha também, Genoviz, e da mesma época é outro filme que, espero, não seja cult só para mim. Em 1961, as fantasias mitológicas davam as cartas em Cinecittà – o cinema industrial italiano que precedeu o spaghetti western -, quando Duccio Tessari fez um filme que era uma paródia. Nunca mais revi ‘Os Filhos do Trovão’, com Giuliano Gemma, que depois virou Montgomery Wood nos faroestes macarrônicos, e Jacqueline Sassard. Lembro-me que Hélio Nascimento, o grande crítico de Porto Alegre, também adorava ‘Os Filhos do Trovão’. O Olimpo nunca foi mais movimentado nem divertido. Por menos nostálgico que queira ser, tenho um carinho muito grande por filmes como estes, que não se fazem mais.A seguir, sem comentários – comentem vocês – a lista dos melhores de 1964 em ‘Cinema Retro’.

1. ‘Beckett’, de Peter Glenville, com Richard Burton e Peter O’Toole, sobre o conflito entre Thomas Beckett e o rei Henrique II.

2. ‘Dr. Fantástico’, do Kubrick, com Peter Sellers fazendo todos aqueles papéis.

3. ‘Por Um Punhado de Dólares’, de Sergio Leone, com Clint Eastwood, transposição de ‘Yojimbo’, de Akira Kurosawa, para o spasghetti Oeste.

4. ‘007 contra Goldfinger’, de Guy Hamilton, com Sean Connery e Honor Blackman (como ‘Pussy Galore’).

5. ‘Os Reis do Ié-Ié-Ié’, de Richard Lester, com os Beatles.

6. ‘Mary Poppins’, de Robert Stevenson, com Julie Andrews.

7. ‘A Pantera Cor de Rosa’, de Blake Edwards, com Peter Sellers (pela primeira vez na pele do desastrado inspetor Clouseau).

8. ‘O Criado’, de Joseph Losey, roteiro de Harold Pinter, com Dirk Bogarde.

9. ‘Um Tiro no Escuro’, mais Blake Edwards, mais inspetor Clouseau e agora com o reforço de Elke Sommer. Vocês se lembram dela?

10. ‘Zorba, o Grego’, de Michael Cacoyannis, com Anthony Quinn (e Raymond Benson diz que esse foi o papel que ele – Quinn – nasceu para representar).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.