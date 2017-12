Onde andam vocês?

Estou em pleno fechamento da edição de hoje, quer dizer, de amanhã, do Caderno 2, mas aproveitei uma minipausa para olhar se havia algum comentário. Sim, Paulo, me preocupa muito a falta de interatividade, e não apenas quando falo de diretores que não constam do repertório de espectadores que, obviamente, não assistiram a seus filmes. O caso do Rossellini, por exemplo. Já pensei até em parar, confesso, mas blog é uma coisa que vicia. Tem o lado de diário – ninguém escreve um diário para ser lido. Escreve para si mesmo. Mas não fico contente, não. Tem horas que sinto que estou escrevendo para mim. Encontro pessoas que me comentam, pessoalmente, o que escrevi. Concordam/discordam. Ou seja, lêem mas não interagem. Por que? Abro o assunto para discussão. Também fiquei chocado com o leitor anônimo que entrou no blog para protestar contra o meu texto sobre Inesquecível, na edição de hoje do Caderno 2. O cara faz acusações gravíssimas, mas confesso que não me senti ultrajado. Chapa-branca em relação ao cinema brasileiro? Durante anos, meu ex-editor Evaldo Mocarzel não me deixava escrever sobre filmes brasileiros porque dizia que eu ia falar mal. Me dava um espacinho de m… Adular para preservar a fonte? O diretor Paulo Sérgio Almeida? A produtora Mariza Leão? A distribuidora Buena Vista? Eu também fiquei chocado. Por que o anonimato? Por estar falando mal de mim, no meu blog? Tem vergonha na cara, cara!

