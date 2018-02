Assinei um embargo que estipula que ainda não posso falar de ‘Atração Perigosa’, The Town, o novo longa de Ben Affleck como diretor, que vi agora de manhã. Havia gostado bastante do longa de estreia dele, ‘O Preço da Verdade’, sobre pedofilia, muito bem interpretado por seu irmão, Casey Affleck. Comparativamente, ‘The Town’ talvez seja mais tradicional – um filme de assalto, mas tão bem feito e complexo que as duas horas ainda me deixaram com sabor de quero mais. Chega, antes que a assessoria da Warner me coma o fígado, embora não entenda muito bem o embargo, já que o filme passou em Veneza e os comentários já estão na rua. Não posso deixar de falar do elenco. Rebecca Hall, mais bonita do que em ‘Vicky Cristina Barcelona’; Jeremy Renner, bom demais, depois da indicação para o Oscar por ‘Guerra ao Terror’; e o cara que faz o agente do FBI, um ator de TV, de série, cuja cara é conhecida, mas não identifico. E não é que Ben Affleck é mesmo bom diretor? E não é que, como outros atores – Marco Ricca no Brasil, por exemplo -, ele dirige bem os colegas?

