GRAMADO – Pedi que me ajudem a esclarecer uma dúvida e agora ajudo a esclarecer outra. Quem foi que me perguntou do filme sobre as amigas que visitam o museu na Espanha e descobrem o quadro de El Greco, ‘O Enterro do Conde de Orgaz’? Tive um dos maiores choques da minha vida ao ver justamente este quadro, durante uma visita à Espanha, no ano passado. O filme só pode ser de Jean Negulesco. Em 1954, este diretor romeno radicado em Hollywood havia feito um clássico, ‘A Fonte dos Desejos’, sobre três amigas norte-americanas que viajavam a Roma e lançavam suas moedas na Fontana di Trevi, esperando enjcontrar amor (e maridos ricos). O filme ganhou o Oscar de fotografia (acho que de Charles Lang) e Sinatra cantava o tema ‘Three Coins in the Fountain’, que também recebeu o prêmio da academia. As amigas eram quem mesmo? Maggie McNamara, Lauren Bacall e… Não me lembro. Exatamente dez anos mais tarde, Negulesco voltou ao gênero que era chamado, um tanto pejorativamente, de ‘travelogue’ e fez “The Pleasure Seekers’. Não tenho aqui o dicionário de Jean Tulard para checar o título em português, mas tenho certeza de que o filme é este. As amigas são agora Ann-Margret, Pamela Tiffin e Carol Lynley, que, em vez da Itália, viajam à Espanha. ‘The Pleasure Seekers’ não fez nem de longe o sucesso do filme anterior, até porque, em 1964, o mundo e o cinema estavam mudando e havia resistência a esse tipo de filme romântico (e alienado), mas é interessante que ele esteja vivo na memória de uma de nossas leitoras. Não sei se existe em DVD no Brasil (acho que não), mas de posse do título talvez seja mais fácil encontrá-lo.

