‘The Flight’, na pegada de Bresson e Shrader

SANTO DOMINGO – Continuo na República Dominicana, agora de volta à capital, depois de dois dias em Punta Cana. O país segue me encantando por sua beleza natural e pela diversidade cultural. Ontem, fomos, Dib Carneiro e eu, a um restaurante construído numa caverna (de verdade), o Maison de la Cava. Aliás, há aqui um conjunto de três cavernas com lagos subterrâneos, Los Ojos. Vai-se de uma para outra e, na terceira, a gente sai da caverna para o lago, que fica descoberto e cercado por uma vegetação tão exuberante que tinha a impressão de estar em Pelucidar, no Centro da Terra, tal como Edgar Rice Burroughs o descreve nas aventuras de Tarzan que povoaram minha infância e juventude. Fomos ver ontem ‘The Flight’, O Voo, puta filme bom, o melhor de Robert Zemeckis em anos e agora mesmo estou vendo na TV o ‘De Volta para o Futuro 2’, bem divertido. Denzel Washington está poderoso no papel do piloto alcoólatra que evita uma tragédia aérea, mas como morrem seis pessoas no acidente, incluindo a aeromoça de quem era amante, ele é objeto de uma investigação federal. Bêbado e drogado, Denzel, lá pelas tantas, para se safar, precisa colocar a culpa na amante, quando descobrem duas garrafinhas de vodca entre os destroços da cabine de comando. É um drama clássico, com referências a Robert Bresson (‘Pickpocket’) e Paul Shrader (‘Gigolô por Acidente’), incluindo uma adaptação das falas finais dos protagonistas desses filmes – como ambos, Denzel precisa ser preso para reencontrar a liberdade e ter direito à sua segunda chance. O acidente com o avião, logo no começo, é uma experiência de terror, muito bem feita, mas assustadora para quem, como nós, Dib e eu, iniciamos na terça a viagem de volta – aérea, claro – para o Brasil. Vai correr tudo bem, espero. Não conferi as indicações para o Globo de Ouro, mas imagino que Denzel tenha sido indicado como melhor ator de drama. Afinal, ele concorre ao Oscar pelo papel e o filme também concorre a melhor roteiro original, acho até que a melhor filme também, embora, com certeza, não a melhor diretor (ainda não memorizei todos os indicados). O Globo de Ouro será hoje à noite e o bom é que a divisão em categorias dificilmente tirará de ‘Les Miserables’ o prêmio de melhor comédia ou musical, assim como deve haver uma disputa acirrada entre ‘Lincoln’ e ‘A Hora Mais Sombria’ na categoria drama. Hugh Jackman bem pode levar a estatueta de melhor ator de comédia ou musical e Daniel Day-Lewis confirmar seu favoritismo para o Oscar, por ‘Lincoln’, ficando com a de melhor ator de drama. Anne Hathaway também pode levar a de melhor coadjuvante de musical, por ‘Les Miserables’, sem anular a candidatura de Sally Field, por ‘Lincoln’, se é que as duas concorrem. Estou saindo para rever ‘As Aventuras de Pi’, de Ang Lee. Na volta, antes do Globo, quero dar uma olhada na lista completa de indicados. Esses prognósticos são vagos, mas sinceros. E, mesmo sem ter visto ainda o filme de Kathryn Bigelow, torço pelo de Spielberg, do qual gostei demais.

