The Butcher

Meu amigo Pedro Butcher, um dos caras mais gente-fina que conheço, vai me perdoar, mas não resisto. Nossos gostos andam sempre na contramão um do outro e, por isso, se eu tivesse alguma dúvida quanto ao fato de achar ‘Batman – O Cavaleiro das Trevas’ um grande filme – se, notem bem… -, ela teria se dissipado definitivamente. O Bira, meu colega Ubiratan Brasil, diz que leu uma crítica do Pedro detonando o ‘Batman’ do Christopher Nolan. Segundo o Bira, Pedro diz que o filme não é tudo isso. Como não li o texto, não conheço suas razões, mas, independentemente do que o Pedro argumentar, quero dizer que acho o filme tudo isso, sim. O que eu espero que o Pedro me perdoe é o trocadilho, que me saiu espontâneo. ‘Mas este cara é um açougueiro…’ Brincadeirinha!

