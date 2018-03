Tesouro de Lang

Não sou louco de contestar que ‘M, o Vampiro de Dusseldorf”seja a obra-prima da primeira fase alemã de Fritz Lang e também que, na eventualidade de ser preciso escolher um, só filme do grande diretor, seria a história de Peter Lorre como assassino de meninas aquele pelo qual ele mais mere4ceria ser lembrado. Mas não creio, honestamente, que ‘M” seja uma boa súmula dop estilo de Lazng. É verdade que, com exceção de ‘M’,não tenho muito apreço pelo expressionismo mais radical do artista. ‘Os Niebelungos’ envelheceu mal, como ‘As Três Luzes’ e nenhum ‘Mabuse’ dos anos 1920 e 30 vale ‘Os Mil Olhos’, de 1960. Sou do time que prefere a fase norte-americana de Lang, achando que ele se adaptou muito bem em Hollywood. Mas o ‘meu’ Lang é quase uma despedida de Hollywood – uma obra de um romantismo exacerbado, ‘O Tesouro de Barba Rubra’, Moonfleet, que acaba de ser resgatado em, DVD pela Versátil. Assisti a ‘O Tesouro’ há relativamente pouco tempo no cinema, em Paris, há coisa de um ano ou dois. O filme é de 1955, foi produzido na Metro e teve o maior orçamento de Lang nos EUA, mas ele nunca ficou muito satisfeito porque o produtor Johgn Housemanm achou que eram necessários ‘ajustes’ e remontou o filme à sua revelia. ‘Moonfleet’ é um Lang atípico, menos por narrar uma história de aprendizado e pirataria e mais pór se distanciar das preocupações ‘contemporâneas’ que dão o tom de sua obra em Hollywood. O curioso é que, na França, onde ‘Cahiers du Cinérma’ e ‘Presence du Cinéma’ erigiram um culto a Lang – para os macmahonistas da segunda ele era um dos maiores artistas do cinema, com Joseph Losey e Otto Preminger -, ‘Moonfleet’ estreou tardiamente, em 1960, produzindo na jovem crítica o mesmo espanto de outra obra que também investiga o universo da infância – ‘O Mensageiro do Diabo’, de Charles Laughton. O garoto do filme é um órfão que, na Inglaterra do século 18, procura um pai e o encontra em Stewart Granger como Jeremy Fox, um contrabandista que o carrega na mítica caça ao tesouro de um pirata. O filme tem tudo – ação, aventura, a força do destino, cenários fantásticos (uma gruita e um cemitério), mas principalmente tem um tom melancólico, como se marcasse a despedida de um autor que sente que está se despedindo e diz adeus aos próprios sonhos. Há algo de Kipling e Robert Louis Stevenson nesta fantasia que, na verdade, não difere dos pesadelos langianos mais sombrios. Lang ainda fez quatro ou cinco filmes, inclusive ‘O Tigre da Índia’ e ‘Os Mil Olhos do Dr. Mabuse’, que amo, mas o culto a ‘Moonfleet’ é, para mim,. perfeitamente justificado. Jean Douchet o coloca nas nuvens e me disse isso, aqui mesmo em São Paulo. Uma frase do diálogo serviu de título para o livro póstumo de Serge Daney – ‘L’exercice a été profitable, monsieur.’ A vida termina sendo um exercício vantajoso para o garoto, que amadurece mas vive aventuras movimentadas que permitem ao diretor filmare sua queda – no sentido real e figurado – e também a dança de uma cigana, cujo erotismo antecipa a Debra Paget do ‘Tombeau Indien’. Aproveitem o filme em DVD e me digam se não é um grande Lang. Estou louco para acrescentar outro post sobre ‘As Duas Torres’, que revi na TV, na República Dominicana, fazendo hora para seguir para o aeroporto. A fala final de Sam para Frodo e sua resposta – sobre a aventura como narrativa e rito de passagem – tem tudo a ver com ‘O Tesouro do Barba Rubra’ e com partes de ‘A Viagem’, mesmo que não seja do mesmo nível. Agora, vou rever ‘Amor’, para tentar tirar minhas dúvidas sobre o filme de Michael Haneke.

