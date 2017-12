Tempo de recomeçar

Estou na casa de meu amigo Dib Carneiro. Estamos – Regina Cavalcanti, Jussara Guedes, Maria da Glória Lopes e eu. Estamos fazendo o réveillon dos sem ceia. Acabo de assistir, na TV paga, a meu último filme do ano. Foi ‘Um Lugar para Recomeçar’, de Lasse Hallstrom, com Robert Redford e Jennifer Lopez. Havia visto no Natal outro filme do diretor sueco que se estabeleceu em Hollywood – ‘Chocolate’, com Johnny Depp e Juliette Binoche. Os dois têm bastante em comum e o Hallstrom é um diretor que consegue tornar palatáveis mesmo os temas mais difíceis. Não acho que seja um grande artista e, na verdade, ele se diluiu bastante no cinemão, mas não resisto quando pego um filme dele andando. Hallstrom sempre me prende com suas observações humanas e sociais. Aqui, é o universo dos velhos caubóis, a amizade masculina, os laços de família, a (re)descoberta do amor. O ano vai se encerrando, daqui a pouco teremos a virada. Embora o filme seja ‘Um Lugar para Recomeçar’, o tempo, agora, é que é de recomeço. Bom ano para vocês, para nós. Muitos grandes filmes. E continuo esperando as listas de melhores de vocês.

