Segunda-feira vou ver, finalmente, ‘A Encarnação do Demônio’, vencedor de seis Meninas de Ouro no recente Festival de Paulínia. Já disse mil vezes que não sou um grande fã de Zé do Caixão, mas não sou louco de querer ignorar o retorno de José Mojica Marins. Mais do que o crítico, aqui é o jornalista falando. Espero entrevistar o Mojica e também seu ator, Milhem Cortaz, uma porque o cara é muito bom e outra porque está em todas. Milhem está em ‘Nossa Vida não Cabe num Opala’ e imagino que no novo filme do José Eduardo Belmonte, ‘Meu Mundo em Perigo'(depois de ‘A Concepção’ não imagino o Belmonte filmando sem Milhem). Não sou de ficar visitando o blog dos outros, mas meu colega Zanin, Luiz Zanin Oricchio, me contou que ‘Demônio’ provocou comoção, principalmente entre a crítica jovem, em Paulínia. Quero conferir o motivo de tanto auê, mesmo que o próprio produtor do filme, Paulo Sacramento, já tenha me feito a ressalva de que não é minha praia. Vamos lá, sem preconceito, nem pré-conceito. Também quero lembrar que, como preparativo para a próxima estréia – dia 8 -, o Espaço Unibanco está com uma programação especial, uma trilogia Zé do Caixão. Hoje, à meia-noite, passa ‘Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver’, que foi, se não me engano, o segundo filme do Mojica com Zé do Caixão, após ‘À Meia-Noite Levarei Sua Alma’. Ainda estou no jet leg. Cheguei ontem pela manhã e à noite fui à festa de despedida de Flávia Guerra, que vai para Londres, estudar cinema. Com um vinho daqueles, não dava para resistir. Estou vivo, mas não sei se consigo encarar o Mojica encarnando num cadáver à meia-noite

