Tela prateada?

Aproveitei a volta ontem ao Espaço Unibanco para repassar os DVDs na loja em frente. Fiquei impressionado com a quantidade de lançamentos do selo Silver Screen, que me informou o Antônio Gonçalves Filho é uma ramificação da Continental, que lançava grandes clássicos mas vivia sempre acusada de pirataria. Cheguei até a fazer uma reportagem no ‘Caderno 2’, na qual, para dizer a verdade, nem os ‘prejudicados’ investiram contra a Continental. Este segmento de arte é um nicho tão reduzido que teve gente que admitiu para mim – ia perder dinheiro brigando na Justiça por títulos que depois não iam vender para pagar os custos do processo. Pirei com as ofertas da Silver Screen. Todos aqueles filmes de Fritz Lang e Godard, mais ‘Cidade Nua’ (Naked City), do Dassin; ‘A Mocidade de Lincoln’, de John Ford; e ‘Fuga do Passado’, que não é outro senão o cult noir ‘Out of the Past’, de Jacques Tourneur. Cinéfilo que se preza não pode ignorar estes filmes, que compõem aquelas listas de mil (ou cem) que é preciso ver antes de morrer. Vamos deixar este ‘morrer’ para lá e ver os filmes, o que é melhor.

