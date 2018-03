Te cuida, Cameron

Havia acrescentado o post anterior, sobre probabilidades no Oscar, e só agora encontrei, entre meus e-mails, o do Henrique, da Imagem, anunciando o que eu não sabia mas vocês, internautas de carteirinha, já devem estar cansados de comentar. Quer dizer que ‘Guerra ao Terror’ papou tudo no Bafta, o Oscar inglês? Não apenas melhor filme e direção, mas também roteiro e os prêmios técnicos (fotografia, montagem, som etc)? Praticamente, só faltou o de ator para Jeremy Renner e ele é muito bom (eu acho). Tô dizendo – te cuida, James Cameron, porque tua ex está vindo com tudo.

