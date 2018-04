Hoje pela manhã, queria sair cedo de casa, mas resolvi dar uma zapeada na TV paga e entraram as imagens de ‘Os Caçadores da Arca Perdida’. A cena do reencontro de Indiana Jones, Harrison Ford, com a personagem de Karen Allen. A bebedeira, a disputa pelo medalhão e, logo, a entrada em cena do nazista que vai tentar tirar dela o tal medalhão, na marra. Dizia comigo mesmo. Vou ver só mais um pedacinho. E mais um e mais um. É bom demais. Acho que falei alguma coisa aqui no blog, mas na crítica do jornal esqueci completaqmente de assinalar que o novo Clint, ‘Além da Vida’, é a uma produção da Malpaso com Steven Spielberg, produção executiva de Kathleen Turner. Grande Spielberg. Desde a trilogia formada por ‘O Terminal’, ‘Guerra dos Mundos’ e ‘Munique’, ando em lua de mel com ele. Até mo ‘Indiana 4’, O Reino da Caveira de Cristal, que todo mundo detesta, me diverte. Adoro a cena das formigas – que reinventa ‘Selva Nua’, de Byron Haskin, como ‘Guerra dos Mundos’ também reinventa a adaptação que esse diretor havia feito do livro de H.G. Wells nos anos 1950 – e principalmente aquela perseguição de jipe, com todas as peripécias que a caracterizam. Mas ‘Caçadores’ é ótimo. Gosto ainda mais de ‘O Templo da Perdição’, mas é uma escolha pessoal, que não tem necessariamente a ver com análise crítica. Por mim haveria o 5, o 6…