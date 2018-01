Mais um minipost, rápido, antes de sair. Encontrei ontem Josafá Veloso, que foi meu aluno no curso de cinema que dava no Paulista Cultural. Não gostava do compromisso de dar aula toda semana, ainda mais que viajo muito – prefiro ficar mais solto. Mas adorava a turma. Enfim, conversamos Josafá e eu, durante um café, sobre o Festival de Documentários – era na Galeria Augusta, ao lado do CineSesc – e sobre Scoop, do qual ele gosta bem mais que eu. Mas até o Josafá achou excessivo o entusiasmo do Jotabê Medeiros que, na segunda crítica do filme do Woody Allen que saiu no Caderno 2 de sexta, chamou Scoop de ‘pequena obra-prima’. Tá doido, Jotabê?

