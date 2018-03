SANTO DOMINGO – Achei Seth McFarlane e Emma Stone uma dupla surpreendentemente simpática e divertida. Foram os melhores apresentadores dos indicados de que me lembro, em toda história recente do Oscar. e a cerimônia teve surpresas – Kathryn Bigelow não foi indicada para melhor direção, uau! Contava com Jean-Louis Trintignant para melhor ator, mas quem cavou a indicação, por ‘Amor, foi Emmanuelle Riva, a mítica atriz de Alain Resnais em ‘Hiroshima, Meu Amor’, de Alain Resnais. Michael Haneke também foi indicado para melhor direção e roteiro original, e ‘Amor’ concorre a melhor filme e melhor filme estrangeiro (pela Áustria). Adorei que a garotinha de ‘Beasts of the Southern Wild’ tenha sido indicada para melhor atriz – Quvenzhané Wallis. Achava que The Royal Affair’, premiado em Berlim, no ano passado, seria indicado para filme estrangeiro, com ‘No’ e ‘Amor’, mas me surpreendeu que ‘Kon-Tiki’ tenha ficado com a vaga de ‘Os Intocáveis – foi punição para a França, por ter vencido no ano passado, com ‘O Artista’? No conjunto, fiquei contente porque as indicações, pelo menos hoje, pavimentam a via para que Spielberg, o grande, vença por ‘Lincoln’, recuperando-se da indicação para melhor filme, mas não diretor, por ‘Cavalo de Guerra’, há dois anos (ou foi no ano passado?).

