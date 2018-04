CANNES – Sei que muitos de voces ficam p… quando redijo num teclado estrangeiro, sem acentos. Me chamam de ignorante e tudo mais. Mas queria dar noticias. Vou assistir daqui a pouco a `Taking Woodstock`, de Ang Lee, que entrevisto no fim de semana e espero ter espaco para comentar com ele o `Lust, Caution`, que esta estreando hoje no Brasil. Vi hoje de manha o `Bright Star`, de Jane Campion, que me surpreendeu bastante. O filme trata do romance entre o poeta romantico John Keats e uma garota inglesa, Fanny nao-sei-das-quantas, no comeco do seculo passado. Nem Romeu e Julieta sofreram tanto. Jane detesta o genero `biopic`. Ela fez outra coisa, um relato intimista sobre um amor impossivel, como forma de discutir a linguagem (do cinema e da poesia). A atriz Abbie Cornish eh maravilhosa, alem de linda (a musa do festival) e Ben Whitshaw, que faz o poeta, tem o physique du role para encarnar esse genio duplamente traido, pela origem social, que faz dele um duro, e pela saude fragil, que o condena uma morte prematura.