Summer, a irmã menos conhecida de Joaquin Phoenix

Acho que o post anterior foi tão longo que deixou meu computador ressabiado. Estava no meio de outro post quando entrou uma mensagem da máquina fixando um teto para o tamanho dos posts e, embora ele não estivesse tão grande, simplesmente foi deletado. M…! Vamos começar tudo de novo. Não sei quanto a vocês, mas eu gosto muito de Arnaud Desplechin, um diretor francês, radicalmente autoral, que é queridinho de publicações como ‘Cahiers du Cinéma’. Seus filmes chamam-se ‘La Sentinelle’, ‘Comment Je Me Suis Disputé (Ma Vie Sexuelle)’, ‘En Jouant dans la Compagnie des Hommes’ e ‘Reis e Rainha’. Entrevistei-o várias vezes por telefone (e uma vez ao vivo, em Cannes). Desplechin é ótimo. Para o tipo de cinema que faz, poderia ser esnobe (ou blasé) mas é um cara que adora conversar e, o que adoro nele, não faz a mínima distinção entre cinema comercial e de arte, o que deve ser motivo de escândalo para seus admiradorees brasileiros. Na última entrevista, sobre ‘Reis e Rainha’, não sei bem por quê, mas o assunto caiu em M. Night Shyamalan, acho que por causa do fracasso de ‘A Dama na Água’. Desplechin fez uma análise de ‘Corpo Fechado’ que me deixou pasmo. Para ele, o filme é essencial e aquele personagem de Samuel Jackson, um homem de vidro, tão frágil que vive se quebrando, é a própria metáfora do racismo na sociedade dos EUA (a forma como é visto, e discriminado). Pois bem – hoje tem Desplechin na TV paga. O TNT exibe, às 2h15 (madrugada de amanhã), ‘Esther Kahn’, com Summer Phoenix, irmã de Joaquin e River, e Ian Holm. Esther é uma jovem judia inglesa que sonha ser atriz de teatro. Desplechin fez um filme que, em Cannes, foi considerado abstrato e mental. É como se ele filmasse, em pleno processo, o movimento de uma inteligência que tenta se fixar. ‘Esther Kahn’ é um filme de busca e aprendizado. E Summer Phoenix é maravilhosa. Vejam e me digam se estou enganado, depois.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.