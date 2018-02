Fui há pouco ao Shopping Eldorado e aproveitei para comprar os ingressos antecipados para (re)ver amanhã, em terceira dimensão, a animação ‘Bolt – Supercão’, que adorei. In loco, pude constatar o seguinte. A maioria do público estava lá para ver ‘Se Eu Fosse Você 2’. A funcionária me informou que todas as sessões lotaram, inclusive a das 19h40, quando saí de lá. Sei que tem gente – coleguinhas, cinéfilos de maneira geral – que odeiam o primeiro filme, mas acho que ele não é a terceira maior bilheteria do cinema da Retomada por acaso. ‘Se Eu Fosse Você’ é muito engraçado. O 2 é ainda mais, e com todo aquele fantástico tem uma base ‘real’ bem interessante – a filha adolescente grávida, a mãe, em cujo corpo está o pai, também grávida. Só nas pré-estreias, ‘Se Eu Fosse Você 2’ fez mais de 200 mil espectadores. Vamos acompanhar o fim de semana? Será que o filme estoura nas bilheterias e segue a tendência dos últimos anos – filmes que entram em cartaz em janeiro, ‘Se Eu Fosse Você’, ‘A Grande Família’ e ‘Meu Nome não é Johnny’, terminam liderando a venda de ingressos do cinema brasileiro o ano todo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.