Sorry, sorry

Desculpem o inglesismo, mas eh que estou aqui em Nova York. Dei uma repassada nos comentarios do post sobre a estreia do Ano e encontrei o comentario do Duda, com o qual estou de acordo, tanto que jah havia postado alguma coisa neste sentido, sobre a premiacao final da Mostra. O pedido de desculpas eh pelo Lasse Hallstrom. Sabia que ele tinha sido indicado para o Oscar e, na minha cabeca, ele tinha ateh ganhado. errei na categoria, ou nas categorias, e o cara ainda perdeu. Na pressa, estou deixando de fazer uma coisa que eh fundamental, que eh checar datas e informacoes. Mas eh bom porque voces interagem e o blog vive disso. Quanto ao Tapete Vermelho, fiz um comentario sobre o MST no filme do Gal Pereira, mas com certeza isso nao invalida minha admiracao pelo Tapete. Gosto do filme, gosto do Matheus Nachtergaele e ateh escrevi que no Tapete ele lembra o grande ator que pode ser (mas que, as vezes, nao eh, por culpa de certos diretores com quem trabalha e que ficam soh no estereotipo).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.