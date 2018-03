Por algum motivo, na nova reformulação dos blogs do Estado, fui deletado no atalho geral, para quem entra pelo site do jornal, www.estadao.com.br, e procura o link para os blogs pessoal. Estão todos lá, menos eu! Socorro! E eu postando feito um idiota, desde as 8 da manhã! Espero que vocês me encontrem no endereço direto. E espero que vejam Paris Visto por…, hoje à noite.

