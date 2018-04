Socorro! O post sumiu

Estou desolado. Tive um dia movimentado, vendo filmes, visitando um kibbutz, conhecendo brasileiros que fizeram história em Israel. A par da atividade cinematográfica, como se espera de um festival de cinema, tenho conhecido o Estado de Israel – ontem fui a Cafarnaum, visitando a igreja construída sobre a rocha em que Jesus, seguindo a tradição, multiplicou pão e peixe para a multidão; amanhã, vou a Jerusalém. Tudo aqui tem me lembrado um filme que me marcou muito – Exodus, de Otto Preminger, de 1960. A desolação no começo do post vem do seguinte. Como meus dias têm sido curtos, não tenho tido tempo para postar, só quando chego no hotel à noite. É uma da manhã em Tel-Aviv, eu postei esse texto enorme analisando tudo, a política e o cinema, o que estou vendo e sentindo aqui em Israel, com muitas remissões a Exodus. Salvei e, quando fui conferir, o texto se havia perdido! Não tenho como postar de novo. Estou morto de cansado. Essa m… de tecnologia me venceu. Boa noite. Ah, sim, Revejam Bergman,O Sétimo Selo, por mim.