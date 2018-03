Espero que vocês tenham se dado melhor que eu, ontem. Corri para ver se conseguia assistir a Paris Visto por… no arteplex, mas cheguei lá e a lotação já estava esgotada. Sucesso! Espero ter contribuído para despertar o interesse das pessoas pelo filme produzido por Barbet Schroeder, nos anos 60. Não revi, mas estou curioso. Quero saber a opinião de vocês e, principalmente, que me respondam à pergunta que deixei no ar, no outro dia. O episódio do Jean Rouch é mesmo filmado em plano-seqüência (um único PS) ou a minha memória visual está me traindo?

