Só para encerrar…

Para encerrar o assunto da comissão do Oscar. Confesso que só havia dois integrantes cujos votos me interessavam checar, e eram Bruno Barreto e Carla Camurati. Liguei para todos os números que me deram do MinC e não obtive resposta. Quando veio um retorno, me deram um número que nunca atendeu. Ancelmo Góis, compreensivelmente, tem contatos melhores lá dentro. ‘Deu’ no Globo a ata da reunião, com os votos de cada um. Não me lembro que isso tenha ocorrido antes, o que prova a controvérsia que cercou a decisão que colocou Pequeno Segredo na disputa do Oscar. Mas, enfim, Bruno e Carla votaram em Aquarius. Ele já tinha me dito que havia gostado do filme de Kleber Mendonça em Gramado. A questão é que o discurso de Marcos Petrucelli sobre os velhinhos do Oscar, por quem ‘entendia’ – e só poderia ser o Bruno na comissão -, foi muito ambíguo e sinalizava em outra direção. Cinco a quatro foi um escore apertado. Que a decisão não havia sido unânime, já sabíamos. Participei uma vez da comissão. Dois filmes polarizaram a disputa. Nem me lembro quem estava na comissão, só que Gustavo Dahl e eu votamos em Bicho de Sete Cabeças. O escolhido foi Abril Despedaçado, um caso semelhante ao deste ano, porque o filme ainda não havia estreado. Fomos convencidos de que seria melhor para o filme de Walter Salles, se a decisão fosse unânime. Concordamos, e acho que é a primeira vez que conto isso. Fui entrevistado pela Isto é, na época. O repórter me perguntou uma coisa e eu fiquei muito surpreso quando me disseram depois que a revista publicara uma matéria sobre a farsa que havia colocado Abril no Oscar. Minha resposta nem foi levada em consideração, ou foi distorcida. Arrependi-me de haver concordado com a tal unanimidade, que nem houve. Não me lembro dos números naquele ano. Agora, foram 5 a 4. Essa transparência poderia ter sido estabelecida de cara, se o presidente da comissão (Bruno) não tivesse sumido na hora da coletiva. Estou pedindo uma cabine de Pequeno Segredo. Não sei se a distribuidora (Diamond) vai fazer. Na pior das hipóteses vejo o filme no Festival do Rio, na Première Brasil, na qual vai passar fora de concurso. Já me disseram que a concorrência assinou um embargo para segurar a crítica, mas não ia resistir à tentação de sair na frente. Os primeiros a desqualificar Pequeno Segredo, quanta honra. Muita gente me diz que o proselitismo do Petrucelli, a militância dele, foi que tumultuou o processo. Se o MinC o tivesse substituído, nada disso teria ocorrido. Não sei se era o caso de fazer isso, mas se fosse John Wayne, num western de John Ford, o próprio herói teria percebido o mal-estar e saído de cena. É o que vivo repetindo. É o que me faz falta no Brasil de hoje. Grandeza. Prefiro a grandeza dos derrotados à arrogância dos vencedores.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.