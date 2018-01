Começou no sábado a venda de credenciais para a 33ª Mostra de Cinema. O stand é no Conjunto Nacional, como sempre, e os ingressos isolados poderão ser adquiridos três dias antes, ou seja, a partir de amanhã (espero não estar enganado). Só hoje tive condições de conferir a programação, day by day, e quero dizer que, nem com banda de música, o cinéfilo conseguirá dar conta das ofertas do primeiro fim de semana. Só no primeiro listei os títulos que mais me interessaram – vi todos – e que são; ‘À Procura de Eric’ (Ken Loach), ’35 Doses de Rum’ (Claire Denis), ‘Czar’ (Pavel Longuine), ‘Polícia, Adjetivo’ (Corneliu Paromboiu), ‘Momentos Eternos’ (Jan Troell), ‘Mother’ (Bong Joon-ho), ‘Maradona’ (Emir Kusturica), ‘Abraços Perdidos’ (Pedro Almodóvar), ‘Ervas Daninhas’ (Alain Resnais), ‘A Fita Branca’ (Michael Haneke), ‘London River’ (Rachib Bouchareb), ‘500 Dias com Ela (Marc Webb), ‘Distante Nós vamos’ (Sam Mendes), ‘Natimorto’ (Paulo Machline) e ‘Seguindo em Frente’ (Hirokazu Kore-eda). Ou seja, só no primeiro dia 15 títulos imperdíveis. A maioria deles, senão todos, tem lançamento garantido, mas cinéfilo de verdade não aguenta esperar. Senhoras e senhores, onde andam seus clones?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.