Síndrome de Macunaíma

Vivo reclamando de que vocês não participam do blog. Leem – as ferramentas provam as visitas -, mas não comentam. Davi Kikuchi e Fernando Severo dizem que não é por falta de vontade. Ambos tentaram comentar alguns posts e simplesmente não conseguiram. Os dois falam de ‘problemas técnicos’, e eu tenho de admitir que o problema não é a técnica – sou eu. Os comentários me entram como e-mails, na caixa do Estadão, e a minha, neste momento, está travada, com quase 2 mil e-mails, a imensa maioria nem lidos. O problema é que recebo muita coisa. Mal deleto tudo, é o que normalmente faço, e quando olho já tenho de novo 400/500. Daqui a pouco, são mil. O pior é que nem posso prometer que vou manter a caixa limpa. Tenho um acesso macunaímico e morro de preguiça só de pensar na ideia. Mas tenho de resolver o problema, para não inibir a participação de vocês.

