Uma resposta super-rápida e direta para o Rafael, que quer saber se vão estrear também os outros dois filmes do grupo Estação que integraram a mini-retrospectiva Cassavetes, Noite de Estréia (Opening Night) e A Morte do Bookemaker (The Killing of a Chinese Bookie). Pelo próprio título do post, é claro que sim.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.