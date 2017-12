RIO – Olá, aqui estou eu no Rio, na surcusal do Estado, retornando de Búzios, aonde fui ontem para participar de um evento da Fox, no quadro do Show Búzios. Buscando uma óbvia aproximação com show-bizz, o Show Búzios ocorre durante o Festival de Búzios, proporcionando um encontro de exibidores e distribuidores, nos quais os primeiros ficam sabendo das novidades que os segundos lhes estão reservando. Assisti a duas apresentações, a da Lumière e a da Warner e a Major tem atrações muito fortes para o primeiro semestre de 2008, culminando com ‘Batman – O Cavaleiro das Trevas’, de Christopher Nolan. Eu, que já havia gostado do primeiro Batman do Nolan, com Christian Bale no papel, fiquei nos cascos para ver o segundo, que trará Heath Ledger como o Coringa. Ia falar que não sou o maior fã dos filmes de Tim Burton com (ou sobre) o cavaleiro das trevas – acho que nenhum dos dois têm boas histórias, embora o visual seja realmente espetacular. Fico com a sensação de ‘muito barulho por nada’, mas quero dizer que, se o segundo Batman de Nolan já me tentou, outro filme do qual assisti às imagens (o trailer) me deixou tinindo e é justamente o novo filme de Tim Burton com Johnny Depp, sobre um barbeiro assassino. Confesso que, há tempos, não ando aderindo às ousadias do marido de Helena Bonham Carter. Acho que o único filme dele de que gostei, em muitos anos, foi ‘A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça’. Tim Burton volta ao terror, e de novo com Johnny Depp. ‘Todd Sweeney’ – é este o título, não? – promete. Espero que corresponda.

