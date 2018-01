Estou aqui na Redação do ‘Estado’ brigando por espaço porque ‘Dois Destinos’ – a ‘Cronaca Familiare’ de Zurlini! – passa sábado na sessão cinéfila do Unibanco, às 11 horas. Que filme! Vão anotando nos caderninhos. Marcello Mastroianni, Jacques Perrin, Valeria Ciangottini, a garota do final de ‘A Doce Vida’, do Fellini, e a velha dama indigna Sylvie como a avó. Aquela cena da velhinha atravessando a rua, à noite, é uma das coisas mais pungentes que o cinema já mostrou. Meus Deus! Vou parar com o post e mudar de assunto porque senão – juro! – eu choro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.