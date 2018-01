Serpico no Lava-Jato

Todo mundo pode errar, eu que o diga. Mas alguém informe a Elio Gaspari, por favor. Não costumo ler a coluna dele, mas li hoje no lobby do hotel, enquanto esperava o transporte para o aeroporto de Belo Horizonte. No quadro do Lava-Jato, Gaspari cita Al Pacino e diz que o ator ganhou o Oscar por seu papel de policial honesto em Serpico. Na verdade, Pacino ganhou o Oscar por Perfume de Mulher. Mas ele faz, sim, um policial honesto em Serpico. Isola-se cada vez mais por isso, ao combater a corrupção dos colegas. É um belíssimo filme. Para seu governo, e do de Gaspari, passa amanhã na TV paga – à 0h25 (já de terça), no TCM.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.