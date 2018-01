Sensacional!

Não vou responder à provocação da Sélia, que faz uma pergunta – ou uma observação – que não me cabe responder. Mas, Sélia, eu também fico em dúvida se o Vadim era bom mesmo ou se Brigitte, Catherine e Jane o ‘usaram’ para fazer carreira. E, em matéria de cafajestagem masculina, a nossa conversa de botequim não dá nem para a saída em comparação com uma obra-prima do Dino Risi, ‘Il Sorpasso’, que no Brasil se chamou ‘Aquele Que Sabe Viver’. Vittorio Gassman dança coladinho com uma gostosa. Ela pára, olha para baixo – entende? – e ele faz aquela cara de modesto. Coisa de gênio! Carlos Pereira – juro que não sabia desses lançamentos, os do Fellini (‘Roma’), Charles Laughton (‘O Mensageiro do Diabo’, que foi escolhido recentemente como o melhor filme de todos os tempos. numa enquete realizada na França) e o Truffaut do meu coração, ‘O Garoto Selvagem’, que a cena de Victor, o menino, uivando para a lua, ao som daquela música, uma imagem de dilacerar a alma, mais até do que o coração. Só fiquei com uma dúvida, Pereira. Eu me engano muito – e o bom é que isso sempre dá origem a novos posts -, mas tu citas ‘O Homem Que Amava as Mulheres’ do Malle. Filme e diretor não batem. ‘O Homem…’é do Truffaut, também. O DVD de que falas é do filme dele dele? Por dúvida das vias, vou passar na 2001 – olha o comercial – para comprar o ‘meu’ Truffaut.

