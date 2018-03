E a Mostra acaba de divulgar os filmes selecionados pelo público para concorrer ao troféu Bandeira Paulista. Nenhuma ficção brasileira, dois documentários. As ficções, como disse Renata de Almeida, têm a cara da Mostra. Vêm de países tão diferentes quanto Eslovênia, Eslováquia, Alemanha, França, México, Irã, Áustria, Bélgica, Islândia. EUA. ‘A Casa’, ‘Combat Girls’, ‘Fim de Semana à Beira-Mar’, ‘Montevidéu – O Sonho da Copa’, ‘O Dedo’, ‘O Futuro’, ‘Olhando Espelhos’, ‘Respirar’, ‘Uma Família a Três’, ‘Uma Viagem’, ‘Vida Que Segue’, ‘Vulcão’. Leon sempre gostou a história do jornal do Rio que, em plenma dfitadura, escreveu que a Mostra era o único lugar em que se podia votar no País. Ele criou este formato sui-generis. O público seleciona dez filmes – deve ter havido empate, porque são 12 -, o júri escolhe the best. Atom Egoyan, que além de jurado, é vencedor do Prêmio Humanidade deste ano, destacou o formato – único no mundo. Outro jurado, o francês cujo nome não lembro (Tiago Stivaletti disse que ele tem a melhor locadora de vídeos e DVDs de Paris), disse que conhecia a maioria dos filmes (documentários e ficções), e o que podia acrescentar é que os paulistanos, ou os espectadores da Mostra, são excelentes programadores. Os documentários brasileiros selecionados pelo público são – ‘Making Of/Tropa de Elite’ e ‘Vai-Vai: 80 Anos nas Ruas’. ‘Além do Ícone’, sobre o qual falei num post anterior, é outro documentário selecionado. Insisto que vejam. A coletiva do júri é sempre um momento de reencontro. Jorge Furtado, Mahmat Saleh Haroun – que me anunciou que está criando uma escola de cinema no Chade -, Nicholas Klotz (sua mulhedr e co-diretora, Elizabeth Perceval, é a jurada), Egoyan… E Renata de Almeida já faz planos para 2012. A Mostra continua. Longa vida à Mostra!

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.