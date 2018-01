Segundo, depois de ‘Avatar’?

Desde sexta que estou querendo postar alguma coisa sobre a estreia de ‘Lula, o Filho do Brasil’. Acho que vou postar a entrevista que fiz com Fábio Barreto, dois dias antes do acidente, e que publiquei anteontem no ‘Caderno 2’, com a crítica do filme. É evidente que eu consegui ver outro filme que não o que a maioria dos coleguinhas está espinafrando. ‘Lula’, o filme, foi feito pegando carona na popularidade de Lula, o presidente, na expectativa de se converter num grande sucesso de público. O filme pega carona na popularidade do político, e não o contrário, o presidente querendo usar o filme para colocar sua candidata no Palácio do Planalto. Pode parecer a mesma coisa, e tem gente que insiste nesta tecla, mas não é. Estava preocupado com a receptividade do público e somente hoje consegui falar com Anna Luiza Müller, que faz a assessoria de ‘Lula’ para a empresa distribuidora Downtown. Anna só terá os números durante o dia de hoje – estou postando no fim da noite de domingo, mas ao validar o post já estaremos na segunda -, mas me antecipou que ‘Lula, o Filho do Brasil’ foi excepcionalmente bem no Nordeste, no Ceará e em Pernambuco, e que no Brasil inteiro ficou em segundo, atrás somente de ‘Avatar’. Na verdade, estiou acrescentando esse post mais para abrir espaço para as manifestações de vocês. Estou estranhando o silêncio. Em posts anteriores, tanta gente comentou que estava ansiando pelo dia 1º para ver logo. Viram? E os que falavam mal, vão fixar posição só a partir do que a ‘direita’ está dizendo? Estou provocando, claro, mas só admito conversar sobre o filme com quem o viu.

