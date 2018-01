Pronto, Gustavo, pode ficar sossegado. Prometo que não erro mais (enfim, vou tentar). Imprimi a lista dos indicados para o Oscar e coloquei no bolso. Agora, sei tudo! Aprendi que o Clint concorre por Cartas de Iwo Jima (eu insistia na Conquista da Honra, mas é porque gosto mais do outro filme)e o Djimon Hounsou foi indicado para melhor ator coadjuvante, sim – e Deus sabe que ele merece o prêmio por Diamante de Sangue, mas quem deve vencer é o Eddie Murphy, que não está mal em Dreamgirls, mas, se ganhar, será dentro daquela tradição da academia, de dar força a um astro que anda mal das pernas e tenta, com o respaldo dos colegas, reerguer-se por meio da segunda chance. Aliás, viva a segunda chance! Quero também! Vamos ver se, com a cola no bolso, acerto agora sempre que for falar dos indicados.

