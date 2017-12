Segredos e mentiras. E um glorioso encontro de amigos

Foi uma linda festa, a de meus 71 anos. Como Cláudio Fontana gosta de dizer, teve mais qualidade que quantidade, mas a fidalguia do atendimento na C Q Sabe encantou todo mundo. Comemos, bebemos, confraternizamos. Maria do Rosário Caetano fez um trilhão de fotos e postou-as todas. Muita gente me mandou e-mail, desculpando-se por não ter ido. Espero chegar aos 72, 73 e mais, e na companhia dos ausentes de ontem. Meu agradecimento sincero ao chef Bruno. Foi um dia duro. Tivemos o imbróglio do Oscar e a surpreendente escolha de Pequeno Segredo para representar o Brasil. Não vi o filme de David Schürman e não posso opinar sobre sua qualificação estética para pleitear uma vaga na disputa da Academia. Entrevistei o diretor e coloquei fé quando ele me disse que o filme do Kleber Mendonça Filho, Aquarius, era bom para Cannes, mas o dele é melhor para o Oscar. Saiu hoje uma crítica na Folha – ‘Oceano de clichês’, leu para mim Camila Molina. Na minha festa, Adhemar Oliveira me disse que, para cumprir o rito da Academia – o filme tem de estrear em setembro no país de origem -, Pequeno Segredo entra dia 22 e fica uma semana no Cinespaço de Novo Hamburgo, no Rio Grande. Iria por minha conta e risco, mas, infelizmente, estarei em Brasília, como jurado do Festival de Cinema Brasileiro. Vou tentar que a distribuidora faça uma sessão aqui em São Paulo. Estou prometendo a mim mesmo ver Pequeno Segredo com olhos virgens. O que a concorrência diz não me interessa minimamente. Se ainda fosse texto do Inácio (Araújo), poderia pelo menos polemizar com ele no próximo jantar em casa de Margarida Oliveira. Mas aquela coletiva de anúncio da decisão da comissão do MinC foi esquisitíssima. O presidente da comissão, Bruno Barreto, escafedeu-se. Tinha um almoço – nem que fosse com o papa, Bruno. Uma decisão controversa como essa exigia um mínimo de culhão para ser bancada. Mereceria mais respeito. Ainda tive de aguentar o Marcos Petrucelli, notório desafeto do Kleber – um dia ainda vou descobrir por quê -, ironizando comigo. É que nem futebol, me disse ele. A gente vai ao estádio querendo ganhar, mas tem vezes que o time perde. Não me importo de perder, pior é se o cinema brasileiro perder, como disse a Anna Muylaert no Face dela. É uma gente tão sem grandeza… Não falo só da comissão do Oscar, mas de todo o processo do impeachment, do qual o filme do Kleber virou uma espécie de emblema, a bandeira dos contras. Pode até ser que Pequeno Segredo venha a ser um bom filme – tomara! -, mas duvido, pelo pouco que sei dele, que tenha a urgência de Aquarius, colocando na tela o Brasil de 2016. Foi isso, sempre, que esteve em jogo. O filme para nos representar, no sentido mais profundo do termo. Vou torcer, faço até promessa – subo a escadaria de Monte Claro, solo sagrado em que Glauber filmou Deus e o Diabo -, caso Sonia Braga vá para o Globo de Ouro ou o Oscar. Quero justiça, como diz a garota que reúne os mercenários no novo Sete Homens e Um Destino, do grande Antoine Fuqua, mas se não der serve a vingança. Tenho pensado muito no índio do filme, com seu penteado moderno e pintura de black bloc. Quando mata o outro índio, que se uniu ao usurpador, ele diz a grande frase – ‘Você é uma desgraça’ – e enterra a faca. Não estou pensando em matar ninguém. Nem a mosquinha que me azucrina nesse momento. Mas há canalhice demais para querer compactuar com essa farsa que, segundo o Le Monde, está virando o Brasil. Espero, de todo coração, que estejam errados os que me dizem que ainda vai piorar.

