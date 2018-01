Estou saindo do jornal para ver daqui a pouco, no Arteplex, um filme sobre o qual tenho ouvido maravilhas – ‘Sedução’, da dinamarquesa Lone Scherfig, aquela de ‘Italiano para Principiantes’, que foi premiado em Berlim (e passou na Mostra, há quase dez anos). ‘Sedução’ conta a história do rito de passagem de uma adolescente, que a diretora usa para mostrar outra transição, a da Inglaterra dos conservadores anos 1950 para a revolução dos 60, com os Beatles, Mary Quant e a fervilhante Swinging London. Amigos que foram ver ‘Sedução’ acho que sábado à noite, não lembro, se encantaram. Vou lá. Peter Skarsgaard, Alfred Molina, Dominic Cooper e Rosamund Pyke estão no elenco. E antecipo – Leon Cakoff me convidou psara dar meu depoimento na série ‘Os Filmes de Minha Vida’, Vai ser amanhã, meio-dia, acjho que no Bombril (preciso chegar). A gente se vê lá?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.