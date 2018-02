Antes de ir dormir, não resisto a acrescentar um último post. E o sucesso de ‘Se Eu Fosse Você 2’? O filme de Daniel Filho teve a maior abertura da Retomada, fazendo 570 mil espectadores em três dias. Somados aosd pagantes das pré-estréias, totalizam quase 900 mil espectadores. É sucesso para ninguém botar defeito, mais de 2 mil pagantes por cópia. Tudo bem, como crítico eu sei que não se deve avaliar um filme pelos números de bilheteria, mas também considero preconceito bobo ignorar o sucesso de público, como se fosse coisa vergonhosa. Já disse que achei ‘Se Eu Fosse Você 2’ melhor do que o 1. Tony Ramos e Glória Pires estão ótimos. Amigos que foram ver concordaram comigo. A essa altura, um milhão de pessoas, ou quase, está concordando. Na entrevista que me deu, Carlos Eduardo Rodrigues, o chefão da Globo Filmes, comentou que o mercado brasileiro está estável nos 78/79 milhões de espectadores para os filmes estrangeiros (leia-se Hollywood, referencialmente). O que faz a diferença, ele acrescentou, é o cinema brasileiro. Quando o cinema brasileiro vai bem, o mercado se aquece e ultrapassa o patamar. Não tem ocorrido muito, ultimamente. Parece que vai ocorrer com ‘Se Eu Fosse Você 2’. Até brinquei no ‘Caderno 2’. Tenho dado tanto a cotação de duas estrelas – regular – para os filmes de Daniel Filho. Com o novo filme, Daniel levou, enfim, a terceira estrela, de bom. Ele já tem pronto novo filme, e com Tony Ramos. É ‘Tempo de Paz’, que adapta a peça ‘Novas Diretrizes em Tempos de Paz’, de Bosco Brasil. Adorei a peça, é verdade que mas ainda na primeira montagem, com Jairo Mattos. Espero que Daniel Filho e Tony Ramos permaneçam com a terceira estrela. O lançamento será no segundo semestre.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.