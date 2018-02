Schamus on you!

BERLIM – O titulo acima, que pega carona no nome do presidente do juri internacional – James Schamus -, eh para ser traduzido como `shame on you, Mr. Schamus`. A Berlinale de 2014 terminou ontem melancolicamente com a outorga dos premios. O juri mandou um recado de cara, quando o primeiro premio da noite, na competicao, foi para o chines Blind Massage. Oudstanding artistic contribution! Para aquele filme? Com o perdao do trocadilho infame, a cegueira do juri jah se delineava ali. Alguns premios foram dignos, defensaveis. Melhor direcao para Richard Linklater (Boyhood), melhor atriz para a japonesa Haru Kuroki, pelo filme de Yoji Yamada (The Little House), o premio especial para Wes Anderson (The Grand Budapest Hotel) e o Alfred Bauer, para um filme que abre perspectivas, para o jovem (91 anos) Alain Resnais (Amar, Beber, Cantar). Mas dar o Urso de Ouro para um filme chines de genero, o noir Black Coal, Thin Ice, de Diao Yinan, e reforcar o premio outorgando o de ator para o `detetive privado` Liao Fan beira o insulto. O filme chines, na melhor das hipoteses, eh uma bobagem. A unica curiosidade eh ver os personagens emblematicos – o investigador, a femme fatale – falando chines. Shame on you, Que vergonha, Mr. Schamus!

