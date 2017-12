Santa burrice!

Estava zapeando ontem na TV, quando cheguei do teatro, e topei com as imagens de O Retorno do Rei, terceira parte da saga de O Senhor dos Anéis. Parei instantaneamente. Sei que tem gente que não gosta – e lamento por eles –, mas eu sou doido pela trilogia que o Peter Jackson adaptou de Tolkien. Mas a questão é a seguinte. Êpa, pensei, que canal é esse? Não me lembrava de ter lido alguma coisa sobre O Senhor dos Anéis e nem havia colocado o programa nos filmes na TV de domingo, do Telejornal. Era no SBT, cujo dono deve ter mais nojo de jornalista do que o Dalton Trevisan (veja o post anterior). Não vou ofender meus colegas dizendo que os telejornais da emissora são a prova de quanto SS despreza o assunto informação. Mas, enfim, pode uma coisa dessas – uma empresa de comunicação que detesta comunicar? Você pode ligar 300 vezes para o SBT na quarta e na quinta e eles não sabem, ou dizem que não sabem, o filme que será exibido no domingo. Aliás, não só no domingo – a semana inteira é a mesma coisa. No domingo foi O Retorno do Rei. Terá a emissora exibido os demais episósdios nos domingos anteriores? Já protestei aqui no blog contra essa burrice e me lembro que surgiram comentários do tipo – o País tem problemas muito mais sérios para a gente ficar se preocupando com a programação do SBT. Claro que tem, mas o desrespeito de SS com a imprensa e o público que quer ser informado não é menor por isso.

