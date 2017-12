Salvando a democracia na pancada

Assisti ontem à votação na Câmara enquanto meu estômago aguentou, mas confesso que, mesmo naquele show de horrores patriótico, o discurso do deputado Jair Bolsonaro foi um pouco demais da conta. Entrei numa crise profunda. Quem vota num cara daqueles? Enojado, fui ver Gerard Butler salvar a democracia ocidental na porrada em Invasão a Londres. Havia gostado do original, Invasão à Casa Branca, que, afinal, é um filme de Antoine Fucqua e o ‘negão’, com todo respeito, é um grande diretor com o qual tive o privilégio de falar três vezes, em todas elas discutindo ‘montagem’. Ele começou me contando como descobriu Sergei M. Eisenstein. Não sabia como resolver a batalha do gelo de Arthur, seu épico sobre a origem do mito, e Roman Polanski lhe deu a luz ao sugerir que assistisse a Alexandre Nevski. Desde então, Fucqua virou craque na montagem de atrações, que aplica a relatos intensos, de ação, sempre com a maior propriedade e eficiência. Convidado a dirigir Invasão a Londres, Fucqua declinou por não gostar do roteiro. Entrou um tal de Babak Nafaji, que eu não faço ideia de quem seja – mas é babaca até no nome – e ele coreografa razoavelmente as cenas de ação. O problema, e Fucqua tinha razão, é quando Gerard fala e despeja seu discurso patriótico para cima do traficante de armas árabe, que planeja com os filhos a tal invasão a Londres, depois que a própria família é atingida por um míssil dos EUA, matando a filha no dia de seu casamento. Rememorando – Gerard Butler faz o agente responsável pela segurança do presidente dos EUA, Aaron Eckhart. Gente, o tempo está passando até para Gerard e, além de não resistir mais a um close, ele usa um acaju leve, e esquisito, no cabelo e na sobrancelha, o ó. Mas eu confesso que tive minha catarse pensando o que nosso agente faria se tivesse de salvar a presidente – corte para Brasília – da ofensiva de terroristas como o presidente da Câmara? Semiologicamente – é minha função, como ‘crítico’, analisar os símbolos -, Eduardo Cunha parecia o único a saber o significado de todo aquele rito. Em nenhum momento, adotou uma máscara trágica para sublinhar a gravidade do momento. Pelo contrário, sorria, cínico e feliz, quando não ria como meneur du jeu no circo que montou. Invasão a Londres é horroroso, mas tenho de admitir que era o que precisava ver para desopilar.

