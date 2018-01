Pode ser que me engane, mas Gianfranco Rosi fez história duplamente ao vencer ontem o Festival de Veneza. Sou capaz de jurar que nunca um documentário levou o Leão, e que a Itália, há um bom tempo, também não levava o prêmio principal. Foi preciso um Bernardo Bertolucci no júri. Sei que haverá uma seleção de Veneza no Festival do Rio, outra na Mostra de São Paulo. Quem vai trazer o vincettore del Leone? Fiquei curioso – um filme sobre o grande anel viário que circunda Roma e sua fauna humana. Deve ser bom. Não acredito que Bertolucci não tenha feito a coisa certa. Cheguei ontem para jantar com meu amigo Dib Carneiro no Almodóvar e ele lia a Ilustrada. Dei uma vista d’olhos no texto de Rodrigue Salém sobre o encerramento da mostra veneziana. Ele falava do tema da violência dpméstica como dominante na seleção. Talvez tenha sido um contraponto à identidade sexual que deu as tintas em Cannes. Mais sobre Veneza leiam em estadao.com, no blog de Luiz Zanin Oricchio.

