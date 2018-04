Sabine Azema chorou

CANNES – A propria presidente do juri, Mlle Huppert, anunciou o momento `particular` da premiacao. O premio excepcional do juri no 62.o Festival de Cannes foi atribuido a Alain Resnais, pelo conjubnto de sua obra, pois Isabellev citou-o como autor de `Nuit et Brouillard`, `Hiroshima Meu Amor`, `Marienbad`, `Meu Tio da America` e `Les Herbes Folles. Resnais ironizou. Dado o carater excepcional – e inesperado – do premio, ele disse que seu capricho seria compreensivel e pediu a seu elenco que se levantasse. Sabine Azema e Michel Dussolier – ela, chorando – pareciam mais euforicos do que o cineasta, que deixou bem claro: seu premio foi de `consolacaoh`.