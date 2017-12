Ruy, guerreiro

De volta a casa. Cheguei ontem à noite, cansado, e hoje já tenho, daqui a pouco, a junket de O Roubo da Taça. Por menos que tenha gostado do filme, sinto que tenho de revê-lo. E quero muito entrevistar Taís Araújo, que, no meu imaginário, interpreta a ‘gostosa’ como uma homenagem à mítica Adele Fátima. Mas tudo isso vai ter de esperar. Tenho um post mais urgente para fazer. Sobre Ruy Guerra. Confesso que não tenho muito apreço pelos últimos filmes que ele dirigiu – Veneno da Madrugada, Quase Memória. Arrisco-me a dizer que Ruy criou para si uma cilada. De tanto falar mal do método ‘hollywoodiano’ de roteiro de Syd Field – a história em três atos, com ápices programados -, Ruy, querendo ir na contracorrente, anda complicando desnecessariamente seus relatos. Num filme dele não se vai mais de A a B. Tem de passar antes por C, por D. Me pergunto se não foi sempre assim, mas os filmes que antes me fascinavam hoje me aborrecem (muito). Há uma fase de Ruy que me interessa muitíssimo. Os Cafajestes, Os Fuzis, Os Deuses e os Mortos, A Queda, Mueda Memória e Massacre. Não gostei, na época, de A Ópera do Malandro- e me lembro que Sérgio Augusto disse que era um musical ‘teutônico’, o que entendi como uma forma elegante de definir que era pesado como chumbo -, achei Kuarup o Quilombo de Ruy (belas imagens, bela produção, mas…) e, no limite, acho mais ou menos Erêndira e Palomera. Contra tudo e todos, não creio que a contaminação de García Márquez tenha beneficiado o cinema de Ruy. Em compensação, gostei muito de Estorvo, que ele adaptou de Chico Buarque, lindamente fotografado por Marcelo Durst. A fotografia de Ruy. Você pode dizer – claro, ele pega os maiores -, mas Walter Carvalho me diz que Ruy é seu mestre e que ele, Walter, um dos maiores fotógrafos do mundo, aprende com o diretor, ao executar a fotografia dele. E agora você deve estar se perguntando – por que esse maluco está falando de Ruy Guerra nesta segunda-feira, 5? No último dia 22 (de agosto), Ruy completou 85 anos. Não ficava bem ficar comemorando. Naquele dia completavam-se 35 anos da morte de Glauber. Ruy tinha 50 anos em 1981. Nesta outra segunda, a Escola Darcy Ribeiro, no Rio, festeja a data inaugurando uma sala de projeção com o nome do cineasta (e professor). Gostaria de estar lá para lhe dar meu abraço. Mesmo com eventuais, ou pontuais, divergências, admiro e respeito Ruy, que foi um dos vencedores do Prêmio Multicultural Estadão. As imagens me vêm – Norma Bengell naquela praia, o assalto dos retirantes ao mercado, a matança do porco, as intrigantes imagens da implosão que abrem A Queda, antes de chegar a Nelson Xavier, sobrevivente de Os Fuzis. A matança do porco! Milton Nascimento. Estou relendo Gabriela Cravo e Canela e tenho pensado muito em Os Deuses e os Mortos. A saga amadiana do cacau, terras do sem fim, magnífica Dona Sfat. Onde andará o filme mítico? Perdido em que brumas do tempo, vivo na minha lembrança. E vou aproveitar o post, caso Ruy o leia, para uma reivindicação – há anos ele me promete uma cópia de Sweet Hunters, seu filme em língua inglesa, com Sterling Hayden e Susan Strasberg, o único que não vi. Na verdade, não sou só eu que quero rever. Uma dessas Versátil da vida bem poderia resgatar a obra (in)completa de Ruy, seus filmes, como direi, menos vistos?

