Rumo ao Oscar

Já que falei em Oscar, vou jogar mais um pouco de conversa fora. Ainda não vi ‘In the Valley of Elah’, o novo filme de Paul Haggis, que escreveu ‘Menina de Ouro’ e depois ganhou dois prêmios da Academia de Hollywood, justamente o de melhor roteiro e o de melhor filme por ‘Crash – No Limite’, sua estréia na direção. Sei que o filme já teve sessões de imprensa (e passou na Mostra), mas não consegui ver. É o tipo do filme cujo trailer me deixa nos cascos. Será tão bom quanto promete? Irá para o Oscar? Um que acho que vai é ‘American Gangster’, de Ridley Scott, com Denzel Washington e Russell Crowe. Fui a Los Angeles e Nova York nos últimos meses e havia sempre o maior ti-ti-ti em torno deste filme, que também tem um trailer espetacular. A conexão negra da Máfia é um tema pouco explorado no cinema, a não ser pelos blaxploitation movies por volta de 1970. Ridley Scott ousou e, pelo visto, se deu bem. Espero não ser enquadrado por isso, mas amigos que já o baixaram na internet dizem que o filme é coisa de louco. ‘American Gangster’ vai se chamar ‘O Gângster’ nos cinemas brasileiros. ‘In the Valley of Elah’ é ‘No Vale das Sombras’. Pode vir coisa boa (no plural, coisas boas) daí.

