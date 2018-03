Não me lembro mais exatamente em que momento, ou por que, durante a entrevista com Bertrand Tavernier em Berlim, o assunto virou o cinema belga, pelo qual o diretor francês se revelou encantado. Tavernier falou qualquer coisa sobre a magia do cinema da Bélgica, pequeno, detalhista, que parece realista mas termina se abrindo para uma outra coisa, um fantástico permeado de delicadeza. É um pouco o que ocorre com ‘Rumba’, em cartaz nos cinemas. Não creio que seja um grande filme, mas possui um encanto todo particular. Adorei. E que fantásticos atores são os protagonistas, Domionique Abel, Fiona Gordon e Bruno Romy. Coincidentemente, ou não, os três assinam também a direção. Fui ontem ao Arteplex e todas as salas estavam lotadas, menos a 5, que exibia justamente ‘Rumba’. Fica a sugestão.

