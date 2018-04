Roteiro e direcao

CANNES – Se nao eh a mulher mais bonita desse festival, Anna Mouglalis, ex-modelo da egerie Chanel, que interpreta justamente Coco no filme de encerramento – `Coco e Igor` – acaba de entregar o premio de roteiro. Foi para o filme chines de Lou Ye, `Nuit d`Ivresse Printaniere`. O de direcao acaba de sair para… Brillante Mendoza, por `Kinatay`. Gosto do seu cinema, e gostei mais ainda depois da longa entrevista que fiz com ele, mas confesso que o premio me surpreende (e preocupa). O juri de Mlle Huppert vai `partager` a Palma?