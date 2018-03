BERLIM – E, afinal, nao fui ver Taxi Driver e terminei assistindo, no Panorama, a um filme que daria (dará?) uma excelente abertura para o Mix Brasil. Romeos concorre ao premio do Panorama e ao Teddy Bear, o Urso gay. A diretora Sabine Bernardi conta a história de uma transexual que, à custa de muito hormonio, consegue ter a aparencia de um rapaz, mas nao fez cirurgia de mudanca de sexo e, portanto, mantém os ovários e os seios. Só que Miriam, mesmo querendo ser Lucas, gosta de homens e termina se operando para virar homossexual e ter relacoes com Fábio, por quem se apaixona. Bem-vindos ao espantoso mundo novo das sexualidades. Nem Almodóvar, preocupado com novas concepcoes de casal (e família), foi tao longe. O mais interessante é que o filme possui qualidades como cinema. É bom, intenso, muito bem feito e interpretado. Taí um programa que foi surpresa para mim na Berlinale. Espero que a notícia de Romeos chegue aos ouvidos do pessoal do Mix. Vai ser uma boa aquisicao para o festival.

