BERLIM – E o romeno Calin Peter Netzer repetiu o premio da critica e ganhou agora o Urso de Ouro para o melhor filme de 2013, pelo seu Childs Pose. Por mais que goste do filme, fiquei um pouco desapontado, porque preferiria que o juri presidido por Wong Kar-wai tivesse atribuido o ouro para o chileno Sebastian Lelio, que teve de se contentar com o premio de melhor atriz para Paulina Garcia, por Gloria. Dois premios importantes, o especial do juri e o de melhor ator (Nazif Mujic) foram para outro de meus favoritos, An Episode in the Life of and Iron Piker, de Danis Tanovic. Achei meio estapafurdios o Urso de direcao para David Gordon Green, por Prince Avalanche, e o Alfred Bauer Preiss, que o juri atribui a um filme particularmente ousado, em termos de linguagem, para o canadense Denis Cote, de Vic + Flo On Vu Un Ours. Os melhotres discursos da noite foram os de Tanovic, dizendo que gostaria de voltar a Berlim com um filme mais leve – An Episode baseia-se numa historia real, sobre o esforco de um marido para salvar a vida da mulher que necessita de atendimento medico -, e o da produtora de Childs Pose. O que ela disse vale para o cinema brasileiro, e nao apenas. Eh preciso estar atento para a censura, mas nao apenas a politica. Hah uma censura do mercado que estah cerceando o cinema de arte em todo o mundo. Nao hah como nao levar em conta seu protesto.

